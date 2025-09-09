Песков объяснил, почему Путин не берет отпуск

Президент России Владимир Путин не может позволить себе уйти в отпуск.

Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью ТАСС, которое было записано на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Так он ответил на вопрос, как Путин будет отмечать предстоящий день рождения (7 октября) - запланирован ли, в частности, мини-отпуск.

"Нет, отпуск он, по сути, просто не может себе позволить", - сказал представитель Кремля.

Путин за время работы на высших государственных постах крайне редко брал отпуск, и каждый раз он ограничивался только несколькими днями. Большинство случаев, подробностями о которых пресс-служба Кремля делилась со СМИ, были связаны с поездками на природу в Сибирь, к которой, как ранее замечал Песков, президент прикипел душой. В частности, в сибирской тайге Путин бывал в выходные в июле 2013 года, когда поймал на спиннинг 21-килограммовую щуку, на свой день рождения в 2014 году, а также в марте 2017 года, в августе 2018-го, перед своим днем рождения в 2019 году и в одни из выходных марта 2021 года.

Источник: ТАСС