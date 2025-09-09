Виновник вооруженного нападения на полицейский участок в Измире оказался членом ИГИЛ, по делу задержаны 27 человек

Виновник вооруженного нападения на полицейский участок утром 8 сентября в Измире оказался членом террористической организации ИГИЛ.

Это выяснилось в ходе расследования преступления, в результате которого погибли 2 полицейских и еще 6 человек получили ранения.

Установлена связь 16-летнего Э.Б., открывшего огонь по полицейскому участку, с террористической организацией ИГИЛ.

К настоящему времени в рамках денного дела правоохранители задержали 27 человек по подозрению в причастности к преступлению.

