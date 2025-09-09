Непал снял запрет на социальные сети: цензура спровоцировала волну насилия

Правительство Непала в понедельник вечером отменило запрет на использование социальных сетей после масштабных протестов, в ходе которых погибли не менее 19 человек и более сотни получили ранения.

Решение о снятии ограничений было принято на экстренном заседании кабинета министров.

Запрет на 26 платформ, включая Facebook, YouTube и Instagram, действовал всего несколько дней, но вызвал беспрецедентный всплеск недовольства среди молодежи. Тысячи людей, в основном студенты и представители поколения Z, вышли на улицы Катманду и других городов, протестуя против того, что они назвали авторитарным курсом правительства.

Поводом для возмущения стало не только ограничение доступа к соцсетям, но и растущая критика в адрес властей. За несколько недель до введения запрета в интернете набрала популярность челлендж «Непо ребенок», в рамках которой пользователи обличали роскошный образ жизни детей политиков и обвиняли власть в коррупции.

В понедельник в столице демонстранты пытались прорваться в здание парламента, полиция ответила водометами, дубинками и резиновыми пулями. В ряде районов был введен комендантский час. По данным властей, часть протестующих также атаковала дом премьер-министра ХП Шармы Оли в его родном городе Дамак. Сам премьер-министр выразил «глубокое сожаление» по поводу жертв и обвинил в эскалации насилия «различные заинтересованные группы». Он пообещал создать комиссию для расследования событий и выделить компенсации семьям погибших, а пострадавшим предоставить бесплатное лечение.

Между тем, министр внутренних дел Рамеш Лекхак подал в отставку после критики за жесткие действия полиции. Стоит отметить, что первоначально власти объясняли блокировку соцсетей необходимостью борьбы с фейковыми новостями, онлайн-мошенничеством и разжиганием ненависти. Однако для миллионов непальцев, использующих цифровые платформы для работы, образования и досуга, запрет стал символом цензуры и политического давления.

Снятие ограничений, как заявили в правительстве, должно «учесть требования поколения Z».

Источник: BBC

Джамиля Суджадинова