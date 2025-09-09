Генеральный секретарь СВМДА: Проведение Азербайджаном СОР29 вывело региональную климатическую дипломатию на новый уровень

Обращение Президента Ильхама Алиева к участникам 13-го заседания Форума мозговых центров Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) стало поистине вдохновляющим и в очередной раз подчеркнуло значимость мероприятия.

В этом году встреча представляет особое значение, поскольку впервые проходит под председательством Азербайджана.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил генеральный секретарь СВМДА Кайрат Сарыбай на открытии 13-го заседания Форума мозговых центров в Баку.

По его словам, СВМДА считает повышение эффективности одним из ключевых приоритетов. Сегодня Азия, благодаря росту своего авторитета в сфере науки и технологий, становится важным центром мирового развития. На фоне увеличивающейся взаимосвязанности государств ценность СВМДА вновь очевидна. Эта платформа является существенной площадкой для обмена стратегическими взглядами азиатских стран.

«Растущее влияние Азии на мировой арене еще больше усиливает значимость СВМДА. Региональная стабильность будет играть решающую роль. Наша главная миссия — поиск путей выхода из кризиса и обеспечение устойчивого развития. В этой связи наша тема в этом году — «Резонанс развития и безопасности» — в полной мере отвечает вызовам времени и позволяет глубже понять факторы, формирующие наш регион.

В частности, особое значение в этом году имело внимание к вопросам окружающей среды. Проведение Азербайджаном СОР29 вывело региональную климатическую дипломатию на новый уровень. Эта сфера станет одним из основных столпов СВМДА в будущем. Интерес, проявленный государствами-членами к сотрудничеству и диалогу, создал прочную основу для продолжения обсуждений», — заявил генеральный секретарь.

По его словам, все эти процессы свидетельствуют о том, что СВМДА вступила в новый путь развития. В то время, как организация движется к более структурированным и многосторонним рамкам, Форум мозговых центров намерен поддерживать эту трансформацию своими исследованиями, стратегическим видением и анализом политики.