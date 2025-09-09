Протестующие в Непале подожгли резиденцию президента страны

Протестующие в Непале проникли в резиденцию президента страны Рама Чандры Паудела и подожгли ее.

Об этом сообщил телеканал NDTV.

Телеканал демонстрирует видео из социальных сетей, на котором запечатлено, как участники протестов громят президентский дом.

Ранее, по данным портала Nepal News, демонстранты подожгли резиденции нескольких политиков в столице Непала Катманду, в том числе Пушпы Камала Дахала, который возглавляет Коммунистическую партию Непала (маоистский центр), министра связи и информационных технологий Притхви Суббы Гурунга и ушедшего в отставку после протестов главы МВД Рамеша Лехака.

9 сентября у здания парламента Непала в Катманду вновь собрались протестующие с требованием отставки правительства. Они жгут шины и перекрывают движение транспорта. Власти ввели в столице комендантский час на неопределенный срок. Посольство России настоятельно рекомендовало не выходить на улицы города.

8 сентября в Катманду прошла акция протеста "Революция поколения Z" с участием тысяч демонстрантов, которые выступили против решения правительства ограничить работу соцсетей и мессенджеров и против коррупции. Среди протестующих была в основном молодежь. По данным телеканала India Today, сотрудники сил правопорядка применили табельное оружие, водометы и слезоточивый газ. Погибли 19 человек, более 100 получили ранения. Протесты прошли в ряде других крупных городов страны.

Источник: ТАСС