Трамп обвинил Россию, Китай и КНДР в подготовке заговора против США

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Россия, Китай и Северная Корея замышляют заговор против его страны.

Об этом Трамп написал в своей социальной сети Truth Social через несколько минут после начала военного парада по случаю 80-летия Победы во Второй Мировой войне на площади Тяньаньмэнь в Пекине.

«Главный вопрос, на который предстоит ответить, заключается в том, упомянет ли председатель КНР Си Цзиньпин об огромной поддержке и «крови», которые Соединенные Штаты Америки отдали Китаю, чтобы помочь ему обрести СВОБОДУ от крайне враждебного иностранного захватчика. Многие американцы погибли, борясь за победу и славу Китая. Надеюсь, что их по праву будут чтить и помнить за их храбрость и жертвенность!» - подчеркнул президент США.

В завершение Трамп пожелал китайскому лидеру и «замечательному народу Китая» «прекрасного праздничного дня», добавив: «Передайте мои самые теплые пожелания Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы замышляете заговор против США».