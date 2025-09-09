Начался ремонт на проспекте Хатаи - ФОТО - ВИДЕО

По поручению Президента Азербайджанской Республики и с целью обеспечения комфортного и безопасного передвижения граждан, Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана приступило к ремонту проспекта Хатаи.

Ремонт охватывает участок длиной 1740 метров от улицы С.Рагимова до улицы А.Демирчизаде. На проспекте, средняя ширина которого составляет 18–19 метров, в настоящее время проводится фрезеровка изношенного слоя асфальтобетонного покрытия.

В рамках проекта предусмотрено восстановление существующих тротуаров на необходимых участках и укладка новых тротуарных плит, новое асфальтобетонное покрытие на проспекте; подъём и обновление смотровых люков, относящихся к подземным коммуникациям, до проектной высоты; установка новых смотровых люков и дождеприёмных решёток.

Все работы выполняются в соответствии со «Строительными нормами и правилами». На завершающем этапе будет нанесена горизонтальная разметка для обеспечения безопасного и упорядоченного движения автотранспорта.