Глава МИД Азербайджана и представитель Госдепа США обсудили широкий спектр вопросов - ФОТО

10 сентября 2025 года министр иностранных дел Азербайджано-американские отношения, вопросы, исходящие из Меморандума о взаимопонимании по созданию стратегической рабочей группы по подготовке Хартии стратегического партнерства, процесс азербайджано-армянской нормализации, а также вопросы региональной и международной безопасности обсуждены на встрече главы МИД Азербайджана Джейхуна Байрамова с руководителем Бюро по европейским и евразийским вопросам Госдепартамента США Бренданом Ханраханом.

По сообщению пресс-службы МИД, на встрече состоялся обмен мнениями об истории азербайджано-американских отношений, ряде взаимовыгодных направлений сотрудничества в сфере безопасности и энергетики. Было отмечено, что визиты и контакты на высоком уровне, состоявшиеся, в частности, в августе этого года, сыграли важную роль в развитии отношений.

Была подчеркнута важность достигнутых в ходе вашингтонской встречи исторических договорённостей для продвижения инициированной Баку повестки дня мирного урегулирования азербайджано-армянских отношений, включая парафирование мирного договора и шаги по ликвидации структур, оставшихся от прошлого конфликта.