На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК
Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.
Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:
1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";
2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;
3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;
4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;
5. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";
6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;
7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;
8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";
9. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;
10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.