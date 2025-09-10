На этих дорогах Баку наблюдаются пробки - ФОТО - СПИСОК

Центр интеллектуального управления транспортом (НИИМ) Министерства внутренних дел (МВД) Азербайджана распространил информацию о последней ситуации на столичных дорогах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Центр, на нижеприведенных улицах и проспектах Баку в настоящее время наблюдаются пробки:

1. Шоссе Баку-Сумгайыт, в направлении станции метро "20 Января";

2. Улица Алы Мустафаева, в направлении проспекта Зии Буниятова;

3. Проспект Зии Буниятова, от пересечения с улицей Ахмеда Раджабли до пересечения с проспектом Ататюрка;

4. Проспект Гейдара Алиева, основная дорога, в направлении центра;

5. Проспект Микаила Усейнова, от площади Флага в направлении круга "Азнефть";

6. Проспект 8 Ноября, от пересечения с улицей Сулеймана Ахмедова в направлении центра;

7. Улица Юсифа Сафарова, в направлении центра;

8. Бинагадинское шоссе, в направлении станции метро "Азадлыг проспекти";

9. 1-я Приозерная дорога, в направлении проспекта Зии Буниятова;

10. Проспект Хатаи, в направлении проспекта Гейдара Алиева.