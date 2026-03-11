Пезешкиан: Иран продолжит бить по военным базам США на Ближнем Востоке

Иран продолжит наносить ответные удары по военным базам США на Ближнем Востоке, с которых совершаются атаки на иранскую территорию.

Об этом заявил президент исламской республики Масуд Пезешкиан в разговоре с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

"Исламская Республика Иран не имеет намерения наносить удары по странам региона или вступать в конфликты с ними. Только базы, с которых совершаются атаки на нашу территорию, будут поражены в рамках права на самооборону", - приводит слова Пезешкиана его пресс-служба.

Источник: ТАСС