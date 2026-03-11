 Израиль подписал с Boeing контракт на поставку 5 тыс. высокоточных бомб | 1news.az | Новости
Израиль подписал с Boeing контракт на поставку 5 тыс. высокоточных бомб

First News Media11:27 - Сегодня
Власти Израиля подписали с американской корпорацией Boeing контракт на поставку 5 тыс. высокоточных авиабомб на общую сумму $289 млн.

Об этом со ссылкой на источники сообщило агентство Reuters.

По его данным, новое соглашение не связано напрямую с текущей военной операцией США и Израиля против Ирана. Поставки по новому контракту должны быть осуществлены в течение ближайших трех лет.

Речь идет об управляемых высокоточных бомбах, которые могут запускаться на расстоянии более 64 км от самой цели.

В 2025 году Пентагон заключил с Boeing контракт на производство и поставку истребителей F-15 на сумму $8,6 млрд, машины должны быть затем переданы ВВС Израиля.

