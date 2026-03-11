В Нахчыване задержан организатор незаконного онлайн-казино - ВИДЕО

В Нахчыване задержана женщина, организовавшая незаконное онлайн-казино.

Как сообщает 1news.az, в Нахчыванской Автономной Республике сотрудниками полиции была задержана 26-летняя Нармин Исмаилзаде, подозреваемая в организации незаконных азартных игр и онлайн-казино через социальные сети.

Следствием установлено, что Исмаилзаде наладила связь с организаторами зарубежных интернет-сайтов, предлагающих нелегальные азартные игры и ставки на спорт (в частности, «Chcplay1», «Fastloto365» и «Fastlotoclub»). Получив от них ссылки и коды доступа к данным платформам, она создала систему виртуальной кассы.

Используя страницу под названием «Perfectkazino» в социальных сетях, Н.Исмаилзаде привлекала граждан к участию в незаконных азартных играх за денежные переводы.

В ходе обысков у нее были изъяты электронные носители, банковские карты и мобильные номера, использовавшиеся в преступной деятельности. Также выяснилось, что часть денежных средств переводилась на банковские карты, оформленные на имя членов ее семьи.

По данному факту в Следственном управлении Министерства внутренних дел ведется расследование.