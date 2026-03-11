Грузовой поезд с российским зерном для Армении выехал с Баладжарской станции - ОБНОВЛЕНО
Сегодня с Баладжарской железнодорожной станции выехал грузовой состав из 11 вагонов, который доставит российское зерно в Армению транзитом через Грузию.
Как сообщает Report, на сегодняшний день из России в Армению через Азербайджан отправлено более 22 тыс. тонн (320 вагонов) зерна, а также 610 тонн (9 вагонов) удобрений.
По информации Report, совокупная масса перевозимого зерна достигает 1023 тонн.
Состав проследует через железнодорожную станцию Беюк-Кясик на территорию Грузии, откуда продолжит путь в направлении Армении.
В последний раз грузовой поезд, состоящий из 7 вагонов, перевозивший 488 тонн российского зерна, отправлялся в Армению через Азербайджан 9 марта.