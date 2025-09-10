МЧС обратилось к гражданам из-за непогоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидаемыми погодными условиями.

Как сообщили в МЧС, по данным Национальной гидрометеорологической службы, со второй половины сегодняшнего дня и до конца недели на территории страны прогнозируется неустойчивая погода: сильный ветер, местами интенсивные ливневые дожди, кратковременные селевые потоки на некоторых горных реках и грозы, передает 1news.az.

В связи с этим Министерство по чрезвычайным ситуациям призывает население соблюдать соответствующие правила безопасности:

«При сильном ветре рекомендуется держаться подальше от лёгких и временных конструкций, зданий и рекламных щитов, а также не стоять под линиями электропередач, столбами и высокими деревьями.

Учитывая трудности, которые сильный ветер создает при тушении пожаров, в ветреную погоду следует особенно строго соблюдать правила пожарной безопасности.

Чтобы защититься от опасностей, связанных с грозой, необходимо отключать электроприборы от сети, не разговаривать по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т.д.), находясь на открытом воздухе, не приближаться к линиям электропередач, молниеотводам, водосточным трубам и антеннам. Рекомендуется не укрываться под высокими деревьями, а выбирать для этого относительно низменное место. Если вы находитесь в автомобиле, следует остановиться, поднять стёкла и дождаться окончания грозы».