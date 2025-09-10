Ульвия Фаталиева утратила лидерство на Grand Swiss
Азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева утратила лидерство на турнире Grand Swiss в Самарканде.
В шестом туре она уступила участнице турнира претенденток Рамешбабу Вайшали.
Победа позволила представительнице Индии выйти на первое место, набрав 5 очков, тогда как Фаталиева обосновалась на пятом месте, имея на 1 балл меньше.
В мужском зачете Шахрияр Мамедъяров находится на 16-й строчке – у него 4 очка. На полбалла меньше у Рауфа Мамедова, идущего в Топ-33. Лидерство удерживает иранец Пархам Магсудлу (5 очков).
Grand Swiss является частью чемпионского цикла. Две лучшие шахматистки и шахматиста получат путевки в турнир претендентов.
Ниджат
253