Ульвия Фаталиева утратила лидерство на Grand Swiss

Азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева утратила лидерство на турнире Grand Swiss в Самарканде.

В шестом туре она уступила участнице турнира претенденток Рамешбабу Вайшали.

Победа позволила представительнице Индии выйти на первое место, набрав 5 очков, тогда как Фаталиева обосновалась на пятом месте, имея на 1 балл меньше.

В мужском зачете Шахрияр Мамедъяров находится на 16-й строчке – у него 4 очка. На полбалла меньше у Рауфа Мамедова, идущего в Топ-33. Лидерство удерживает иранец Пархам Магсудлу (5 очков).

Grand Swiss является частью чемпионского цикла. Две лучшие шахматистки и шахматиста получат путевки в турнир претендентов.

