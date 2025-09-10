Сборная Азербайджана на сборах в Сан-Пауло

Сборная Азербайджана по дзюдо проводит сборы в Сан-Паулу.

В тренировочном лагере в Бразилии принимают участие команды из девяти стран – хозяева татами, Канада, Хорватия, Швейцария, Португалия, Франция, Испания и Чили. Подготовка проходит на бозе олимпийской сборной Бразилии.

В составе нашей команды в сборах принимают участие практически все лидеры, включая олимпийских чемпионов Хидаята Гейдарова и Зелима Коцоева.

Сборы продляться две недели и станут для азербайджанских дзюдоистов этапом подготовки к Играм Исламской Солидарности, которые состоятся в ноябре в Саудовской Аравии.

Ниджат