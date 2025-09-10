Из-за высокого пассажирского спроса АЖД назначает дополнительные рейсы по этим направлениям - ФОТО

13 и 14 сентября пассажиры ЗАО «Азербайджанские железные дороги» смогут воспользоваться дополнительными рейсами по определенным маршрутам.

«В целях удовлетворения пассажирского спроса 13 сентября назначен дополнительный рейс по маршруту Баку - Агстафа, а 14 сентября - по маршруту Агстафа - Баку», - говорится в сообщении пресс-службы АЖД.

Информацию о расписании движения и билетах можно получить на официальном сайте www.ady.az и в приложении «ADY Mobile», железнодорожных кассах, а также в круглосуточном колл-центре по номеру 1822.