Министр: «75% учащихся ПТУ будут учиться за счёт государства»

75% учащихся ПТУ будут получать образование за государственный счет.

Всего 6 тысяч человек получат высшее профессионально-техническое образование, которое обеспечивает доступ к высшему образованию.

Как отмечает Azərbaycan müəllimi, об этом сообщил министр науки и образования Эмин Амруллаев на сегодняшней пресс-конференции. Министр сообщил, что в 2026 году планируется увеличить это число до 9000 человек.

Всего в новом учебном году в учреждениях профессионального образования ожидается обучение 26 тысяч студентов, а 75% студентов, принятых на 2025–2026 учебный год, будут получать образование по государственному заказу.

60% мест приема предусмотрено для регионов, а 40% — для города Баку.