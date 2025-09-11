МВД Франции проводит 50 операций для подавления протестов в стране

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Франции Бруно Ретайо заявил, что правоохранительные органы проводят около 50 операций по всей стране для того, чтобы подавить протесты и возобновить работу ключевых объектов инфраструктуры.

Об этом 10 сентября сообщил телеканал BMFTV.

Ретайо уточнил, что операции проходят в основном на автодорогах и складах. По его словам, блокады протестантов препятствуют гражданам Франции.

Кроме того, в МВД страны сообщили о том, что в акциях протеста приняли участие практически 200 тыс. человек. Правоохранители арестовали 540 человек, в том числе 210 в Париже.

По данным телеканала, в результате протестов были ранены 23 полицейских.

10 сентября BMFTV сообщил о том, что протесты против политики правительства во Франции привлекли 175 тыс. участников. По данным МВД страны, в стране прошло 812 акций, из которых 550 были митингами, а 262 — попытками заблокировать различные объекты.

В этот же день в Париже протестующие начали перекрывать улицы и жечь костры в знак недовольства мерами жесткой экономии, предложенными правительством, и политическим кризисом в стране.

Источник: Известия