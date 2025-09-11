Главы МИД Азербайджана и Пакистана обсудили пути углубления сотрудничества

Заместитель премьер-министра и министр иностранных дел Пакистана Мухаммад Исхак Дар провел телефонный разговор с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

Об этом сообщает Radio Pakistan.

Министры обсудили двусторонние вопросы, представляющие взаимный интерес, и недавнюю встречу премьер-министра Шахбаза Шарифа с президентом Ильхамом Алиевым в рамках саммита ШОС.

Министры также рассмотрели региональные и международные события и подтвердили приверженность дальнейшему углублению многостороннего партнёрства между Пакистаном и Азербайджаном.