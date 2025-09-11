Буллинг в школах: к чему он приводит и как его избежать? - ФОТО - ВИДЕО

Одна из самых актуальных социальных тем в последнее время - это буллинг в школах.

Согласно данным Unesco, каждый третий ученик в мире подвергается буллингу, как минимум, один раз в месяц.

В Азербайджане, согласно результатам деятельности Детской горячей линии, в 2022 году было зафиксировано более 5000 обращений, 10% из которых связаны с буллингом или кибербуллингом.

С января 2025 года в общеобразовательных школах Баку начался социальный проект «Изменения начинаются с тебя!», направленный на борьбу с буллингом. Он был запущен по инициативе и при поддержке Kapital Bank. Проект осуществляется специалистами образовательного центра Dərs Evi при поддержке Института образования Азербайджанской Республики.

В рамках проекта в пилотной школе №18 в течение полугода (январь - июнь 2025) проводились анкетирования и тренинги для учителей, родителей и учеников.

И вот несколько важных наблюдений, которыми организаторы проекта решили поделиться с нами уже сейчас, на промежуточной стадии проекта.

№1. “Они меня буллят”

И взрослые, и сами дети зачастую путают буллинг с обычным детским конфликтом, агрессивным поведением или непопулярностью ребенка в классе. Дети зачастую путают буллинг с шуткой или игрой.

Так что же такое буллинг на самом деле?

Буллинг или школьная травля - это систематическое, целенаправленное агрессивное поведение, включающее неравенство социальной власти или физической силы участников.

Как объяснить это детям? Скажите, что игра - это когда весело всем, в том числе, тому, над кем шутят. Но если во время игры всем весело, а одному ребенку обидно и больно - это уже не игра. Если такие ситуации повторяются систематически - это буллинг.

№2. “Они же его не бьют”

Буллинг принимает разные формы. Взрослые уверенно распознают и готовы пресекать физический буллинг. Другие виды буллинга - вербальный, социальный или эмоциональный - они часто не замечают и не считают проблемой.

Но нужно понимать, что эти виды буллинга наносят детской психике не меньший ущерб, чем физические травмы.

Как взрослым распознать, что ребенок страдает от буллинга? Поведение ребенка меняется, он становится замкнутым; ищет предлоги, чтобы не пойти в школу, опаздывает, не следит за внешним видом.

№3. “Моего ребенка не травят, поэтому меня эта ситуация не касается”.

Это заблуждение зачастую высказывают родители.

На самом деле, буллинг влияет на весь класс.

Буллинг оказывает негативное влияние и на жертву, и на свидетелей травли, и на самого агрессора.

Жертва может столкнуться с тяжелыми последствиями, начиная со снижения самооценки и заканчивая суицидом.

Свидетели травли, даже если ситуация их никак не касается, испытывают подсознательный страх и теряют лидерские качества. Вырастая, они занимают наблюдательную позицию, у них снижается эмпатия и появляется терпимость к насилию.

Агрессор, в свою очередь, привыкает к асоциальному поведению, не умеет справляться со своим гневом, теряет способность к самодисциплине и приобретает нереалистичные ожидания от себя и от жизни.

Поэтому родителям важно помнить: если в вашем классе есть буллинг, он негативно отражается на вашем ребенке, независимо от его роли в ситуации.

№4. “Надо дать агрессору сдачи”.

Некоторые взрослые уверены, что подобные ситуации помогают детям становиться сильнее. И для решения проблемы надо просто научить ребенка давать сдачи, драться и силой заставить агрессора прекратить буллинг.

На самом деле, такой подход не остановит буллинг, даже если физические силы противников равны. Более того, это может привести к трагическим последствиям и нанесению физического ущерба. Причем, даже если сам агрессор потерпит поражение в драке и получит физические повреждения, жертву это может привести к административному наказанию.

№5. “Это же дети. Они так играют. Сами разберутся”.

Зачастую взрослые предпочитают не вмешиваться, считая, что дети сами разберутся.

Надо понимать, что дети не могут сами остановить буллинг. В лучшем случае, свидетели буллинга могут поддержать жертву и дать отпор агрессору вместе или вместо нее. Но это повторится один, второй, третий раз. Решить проблему буллинга окончательно могут только взрослые.

Нужно научить ребенка главному правилу: “Если ты стал свидетелем или жертвой буллинга, необходимо сразу рассказать об этом взрослым: учителям, родителям, школьной администрации. Если по каким-либо причинам ты не можешь этого сделать или это не помогло, звони на Детскую горячую линию по номеру 116-111”.

№6. “Надо отругать агрессора и сказать, чтобы он перестал так себя вести”.

Таким способом буллинг не остановить. Буллинг станет скрытым, и вы не узнаете о нем, пока не столкнетесь с более серьезными последствиями.

Для решения проблемы буллинга необходимо начать работу над сплочением класса, проводить занятия, которые приведут потенциальных агрессоров к самостоятельному решению больше никогда так не поступать.

Именно на это направлен проект «Изменения начинаются с тебя!», инициированный Kapital Bank. В рамках этого проекта специалисты образовательного центра Dərs Evi уже проводят семинары и тренинги, не только в школах, но и открытые для всех желающих. Один из таких семинаров прошел 22 мая в книжном магазине Libraff Park Akademiya, при участии международных экспертов в сфере борьбы с буллингом. Также был проведен семинар для сотрудников Kapital Bank.

И САМОЕ ВАЖНОЕ:

Как помочь ребенку, ставшему жертвой травли?

Успокойтесь, внимательно выслушайте ребенка и покажите, что он не один.

Присоединитесь к его чувствам («ужасно, что так произошло»).

Покажите ненормальность ситуации («так не должно быть»).

Обсуждайте НЕ человека (агрессора), а его поступки.

Свяжитесь со школьной администрацией.

Если ситуация не изменится, звоните на Детскую горячую линию 116-111.

Проект «Изменения начинаются с тебя!» в новом учебном году продолжится и в других школах. Помните: буллинг - это не норма и не игра. Буллинг - это насилие. И мы можем остановить его вместе!