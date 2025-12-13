В Сумгайыте женщина скончалась после аборта - комментарий медцентра

Сумгайытский медицинский центр прокомментировал информацию о смерти 27-летней женщины, предположительно после проведения аборта.

В медучреждении сообщили, что 12 декабря около 14:00 пациентка 1998 года рождения обратилась в гинекологическое отделение Городской больницы №1 с жалобами на острую диарею, тошноту и рвоту.

Отмечается, что 8 декабря женщине, находившейся на 8–9-й неделе беременности двойней, был проведен искусственный аборт. По данным медицинского центра, процедура прошла без осложнений.

После поступления было зафиксировано стремительное ухудшение состояния пациентки, развитие дыхательной недостаточности и снижение уровня насыщения крови кислородом. В связи с этим 12 декабря около 19:30 она была интубирована и переведена в отделение реанимации и интенсивной терапии.

По результатам лабораторных исследований у пациентки был выявлен острый лактацидоз. На основании совокупности клинических и лабораторных данных был поставлен диагноз септического шока.

Как сообщили в медицинском центре, 13 декабря около 10:30 состояние женщины резко ухудшилось, а в 10:50, несмотря на проведение интенсивных реанимационных мероприятий в соответствии с действующими клиническими протоколами, на фоне полиорганной недостаточности была констатирована биологическая смерть.

Источник: Report