Минюст и Агентство господдержки НПО предостерегли от незаконного учреждения орденов и медалей

Министерство юстиции и Агентство государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана распространили совместное заявление о случаях незаконной деятельности ряда НПО.

По данным ведомств, некоторые организации учреждают ордена и медали, награждая ими отдельных лиц, что противоречит действующему законодательству.

В заявлении отмечается, что согласно Закону «Об учреждении орденов и медалей Азербайджанской Республики», такие награды могут быть присуждены исключительно государством за особые заслуги. Другие структуры не имеют права учреждать подобные формы поощрения, а использование терминов «орден» и «медаль» в качестве наград строго запрещено.

Министерство и Агентство подчеркнули, что подобная практика подрывает общественное доверие, вводит граждан в заблуждение и влечет серьезную правовую ответственность.