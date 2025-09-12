За последние 4 года уровень Каспийского моря снизился на 24 см

За последние четыре года уровень Каспийского моря снизился на 24 см.

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий отделом кадастрового учета и реестра Службы государственного контроля за использованием и охраной вод Рафиг Вердиев в ходе панельной дискуссии в рамках Baku Water Week.

По его словам, основными причинами снижения уровня являются уменьшение осадков и повышение температуры.

Вердиев, основываясь на прогнозах, ученых, отметил, что дальнейшие климатические изменения могут усугубить экологические проблемы на побережье Каспийского моря, что влечет за собой в том числе экономические последствия.