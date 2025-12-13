 Эрдоган заявил, что Турция не получала запросов об отправке войск в Газу | 1news.az | Новости
Эрдоган заявил, что Турция не получала запросов об отправке войск в Газу

First News Media15:23 - Сегодня
Эрдоган заявил, что Турция не получала запросов об отправке войск в Газу

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на данный момент его страна еще не получала запросов относительно отправки войск республики в сектор Газа для участия в обсуждаемой миссии иностранных стабилизационных сил.
«Мы пока не получали никаких предложений или запросов на этот счет. До нас доходят определенные слухи о том, что состоится встреча по этой теме. Пока такие встречи проводятся ради мира, мы готовы в любой момент принять участие», - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Туркменистана.
Источник: ТАСС

