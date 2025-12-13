Эрдоган рассчитывает обсудить с Трампом мирный план по Украине

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что рассчитывает обсудить с президентом США Дональдом Трампом мирный план по Украине после того, как обсуждал эту тему с российским лидером Владимиром Путиным в Ашхабаде.

«Как вы знаете, этой темой занимается президент США Дональд Трамп. Наш министр иностранных дел Хакан Фидан находится в постоянном контакте с американской стороной. Мы также периодически проводим телефонные переговоры с лидерами. После этой встречи с Путиным мы надеемся получить возможность обсудить мирный план и с Трампом. Мир не за горами, мы это видим», - сказал Эрдоган журналистам своего пула по возвращении из Туркменистана.

Он назвал успешными и плодотворными переговоры с Путиным в Ашхабаде на полях Международного форума мира и безопасности.

«Мы провели с господином Путиным весьма успешную, плодотворную, всеобъемлющую беседу. Я особо подчеркнул, что жду его в любой момент. Поэтому мы договорились, что нам необходимо встретиться в кратчайшие сроки. Он ответил: «Я выполню свое обещание». Надеюсь, что в ближайшее время мы осуществим этот визит», - заявил турецкий лидер, которого цитирует NTV.

«Наши отношения с Россией не основаны на сиюминутных интересах, а имеют глубокие исторические корни, прочную дипломатическую основу и взаимное доверие. В основном мы обсуждали войну и мирные усилия. Как и все другие участники, господин Путин очень хорошо знает позицию Турции по этому вопросу. Мы считаем, что эта война должна была закончиться уже давно, и открыто заявляем об этом всем нашим партнерам», - отметил Эрдоган.

Источник: ТАСС