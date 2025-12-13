ГЭЦ прокомментировал ситуацию с абитуриентами, которые использовали вспомогательные средства на экзаменах

«Абитуриенты, участвовавшие во вступительных экзаменах с использованием вспомогательных средств, к конкурсу допущены не были».

Об этом сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Отмечается, что ответы этих абитуриентов, поскольку они вызвали подозрения на основании специальных проверочных алгоритмов ГЭЦ, применяемых при обработке результатов экзаменов, не были объявлены, и на их страницах с результатами было размещено уведомление: «Ваши результаты экзамена находятся на проверке. Впоследствии эти результаты вместе с вызывающими подозрение моментами были переданы правоохранительным органам для проведения проверки.

По итогам расследования действия указанных лиц были выявлены, а материалы переданы в следственные органы».

Источник: АПА