Эмиссар президента США провел в Кабуле переговоры с главой МИД Афганистана

Американская делегация во главе со спецпосланником президента по делам заложников Адамом Белером прибыла в Кабул, где провела переговоры с министром иностранных дел во временном правительстве Афганистана, сформированном движением «Талибан», Амиром Ханом Моттаки.

Об этом сообщило афганское внешнеполитическое ведомство.

«На встрече состоялось всестороннее обсуждение путей развития двусторонних отношений между странами, вопросов, связанных с [обменом задержанными] гражданами, а также инвестиций и других возможностей, которые есть в Афганистане», - говорится в заявлении, размещенном на странице дипведомства в X.

Источник: ТАСС