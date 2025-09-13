Семьям, переселившимся в село Сеидбейли Ходжалинского района, вручили ключи от домов - ФОТО

Возвращение бывших вынужденных переселенцев на освобожденные от оккупации земли продолжается в рамках программы «Великое возвращение».

Сегодня семьям, прибывшим в село Сеидбейли Ходжалинского района с группой переселенцев, были вручены ключи от квартир. В церемонии приняли участие представители специального представительства Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах, а также Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

На первом этапе в село Сеидбейли Ходжалинского района было переселено 9 семей – 30 человек. Вернувшиеся в село – это семьи, временно проживавшие в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.

Заместитель специального представителя Президента в Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах Сабухи Гахраманов, вручая семьям ключи от квартир, отметил, что в селе Сеидбейли построены частные жилые дома, отвечающие современным требованиям, полностью восстановлены газо-, электро- и водоснабжение, а также сданы в эксплуатацию другие объекты социальной инфраструктуры.

После церемонии семьи с радостью обустроились в новых домах.

