Туск сообщил о высшей степени боевой готовности наземных систем ПВО Польши

Премьер-министр Польши Дональд Туск 13 сентября сообщил, что наземные системы противовоздушной обороны (ПВО) страны приведены в высшую степень боевой готовности.

По его словам, в связи с угрозой, исходящей от российских дронов, польские и союзные военно-воздушные силы (ВВС) начали превентивные операции в воздушном пространстве республики.

«Наземные системы ПВО приведены в высшую степень боевой готовности», — написал он в соцсети X (бывш. Twitter).

Источник: Iz.Ru