Суд в Грузии арестовал экс-председателя партии Саакашвили

Суд в Грузии арестовал бывшего председателя грузинской политической партии экс-президента страны Михаила Саакашвили «Национальное движение» Левана Хабеишвили.

Об этом 13 сентября сообщил телеканал Rustavi 2.

«Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу одному из лидеров «Национального движения» Левану Хабеишвили», — говорится в материале.

Ему предъявили обвинения в обещании взятки и призывах к свержению государственного строя страны.

Уточняется, что задержанному вместе с ним Муртаху Зоделава суд назначил залог в размере 25 тыс. лари (более $9,2 тыс.). Он обвиняется в сокрытии телефона Хабеишвили, а также в незаконном вмешательстве в ход расследования.

Источник: Iz.Ru