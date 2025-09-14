Письмо Фрэнка Синатры о похищении его сына выставлено на аукцион за $30 тыс.

Письмо, которое в 1964 году написал американский музыкант и артист Фрэнк Синатра отцу Роджеру Шмиту, капеллану в тюрьме, где отбывал срок один из похитителей его сына Фрэнка-младшего, было выставлено на аукцион.

Об этом 13 сентября узнала газета New York Post (NYT).

«Письмо, написанное Фрэнком Синатрой в 1964 году по поводу похищения его сына, выставлено на продажу на аукционе Bonhams Unplugged & Unforgettable Music Auction, который стартует во вторник (16 сентября. — Ред.). <...> Шестистраничное письмо, <...> оценивается в $30 тыс.», — говорится в материале.

Уточняется, что в письме был ответ Синатры на просьбу священнослужителя простить причастных к похищению Барри Кинана и Джо Амслера, которые решились на данный шаг ради получения выкупа в размере $240 тыс. В то время адвокаты похитителей утверждали, что Фрэнк-младший инсценировал собственное похищение ради получения популярности.

«Их поведение, позволившее это утверждение о «мистификации», было, на мой взгляд, еще одним преступлением против общества», — приводит NYT содержание ответа.

Синатра уточнял, что произошедшее «нависло над головой» его ребенка и будет негативно сказываться на его жизни и карьере. В издании отметили, что настоящий обладатель лота был сыном содержащегося в той же тюрьме, что и Кинан, заключенного, которому эти бумаги подарил отец Роджер.

