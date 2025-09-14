В следующем году Азербайджан примет чемпионат мира по борьбе U-17

Чемпионат мира по борьбе U-17 в 2026 году пройдет в Баку.

Соответствующее решение принято на заседании Исполнительного комитета Всемирного союза борьбы (UWW). Организация соревнований возложена на столицу Азербайджана. Среди претендентов были также София (Болгария), Александрия (Египет), Амман (Иордания) и Брашов (Румыния).

Сильнейшие молодые борцы мира определятся в следующем году с 27 июля по 2 августа на Национальной гимнастической арене.

Отметим, что аналогичное соревнование проводилось в Баку в 2012 году.

Источник: АЗЕРТАДЖ