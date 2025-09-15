«Дипломатический шаг к сближению с Баку и Анкарой»: В Турции позитивно расценили отказ от Агрыдага в армянских паспортах - ФОТО

В Турции позитивно восприняли сообщение о решении правительства Армении, согласно которому с 1 ноября изображение горы Агрыдаг больше не будет отображаться на пограничных знаках при въезде в Армению или выезде из страны.

Ряд ведущих турецких медиа называют данное решение «критически важным», делая акцент на то, что символика, которую, по большому счету, можно было рассматривать как элемент территориальной претензии Армении к Турции, уходит в прошлое.

Это, по мнению многих турецких наблюдателей, связано с процессом нормализации турецко-армянских отношений, набирающим ход на фоне оптимистичных результатов Вашингтонского саммита президентов Азербайджана, США и премьер-министра Армении, 8 августа.

«Упрямство Армении вокруг Агрыдаг закончилось: гору убрали с паспортных штампов», - пишет Istanbul ticaret gazetesi. Издание отмечает, что Армения сделала шаг, имеющий критическое значение для ее дальнейших отношений с Турцией: «В новых штампах, которые начиная с ноября 2025 года будут ставиться в паспорта для пересечения границы, больше не будет силуэта горы Агрыдаг. Это изображение долгие годы было символом на официальных документах Армении, и отказ от него сегодня рассматривается как исторический шаг в процессе нормализации».

«Стремясь открыть новую страницу в отношениях и сблизиться с Турцией и Азербайджаном, в Иреване приняли решение убрать долгие годы изображавшийся на паспортных штампах силуэт горы Агрыдаг. Нововведение, которое вступит в силу 1 ноября 2025 года, рассматривается как символический и поворотный момент в процессе нормализации отношений между странами, - отмечается в материале. - Правительство Армении отказалось от изображения Агрыдага, расположенного на территории Турции, в качестве символа на своих официальных документах. Предпочтение отдано более простому дизайну, а исключение элемента, на протяжении многих лет вызывавшего напряженность в отношениях, расценено как шаг к устранению барьеров».

«Отказ Армении от возражений в связи с Зангезурским коридором и от изображения горы Агрыдаг в паспортах – это свидетельство настроенности Иревана на выстраивание новых отношений», - говорится в статье.

Аналогичный подход демонстрирует издание Yeni Şafak. В материале под заголовком «Армения отказалась от упрямства: символ, который напрямую касался Турции на протяжении 100 лет, уходит в прошлое», автор пишет, что это изображение не раз становилось причиной споров на уровне обществ двух стран: «Теперь Армения в стремлении к сближению с Турцией сделала заметный шаг, приняв решение отказаться от символа горы Агрыдаг на штампах при пересечении границы».

«Армения приняла решение по Агрыдагу на фоне продолжающегося процесса нормализации отношений: изображение горы убирают с пограничных штампов для виз и паспортов», - пишет NTV. Теперь на штампах будут отображаться только сведения о соответствующем пункте пропуска, и надпись «Армения». При этом издание цитирует министра труда и социальных вопросов Армении Арсена Торосяна, по словам которого, новые штампы, как и штампы о пересечении границы практически во многих странах мира, не будут содержать никакой информации или изображений, кроме информации о самом пересечении границы: «Обоснование такого решения очень простое: штампы приведены в соответствие с современными требованиями к пересечению границы, а также идеологией Настоящей Армении».

Историческим называет это изменение и Haber7. «Позитивно отреагировав на объединительный для всего Тюркского мира Зангезурский коридор, Армения теперь дает важный сигнал о настроенности к нормализации отношений с Турцией», - пишет издание.

При этом автор напоминает слова премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Агрыдаг находится на международно признанной территории Турции. «В Армении сделан еще один дипломатический шаг, направленный на улучшение отношений с Турцией и Азербайджаном. Силуэт горы Агрыдаг на пограничных штампах, проставляемых в армянских паспортах, устраняется, новые штампы будут выполнены в более простом дизайне. Нововведение вступит в силу с 1 ноября 2025 года», - отмечается в материале.

Таким образом, власти Армения демонстрируют стремление к новой дипломатической линии, направленной на сближение с Турцией и Азербайджаном, считают турецкие аналитики. По их мнению, этот, символический по своей сути, шаг можно рассматривать как серьезный сигнал о настроенности Армении к преодолению прошлых противоречий и к нормализации отношений.