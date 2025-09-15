 «Дипломатический шаг к сближению с Баку и Анкарой»: В Турции позитивно расценили отказ от Агрыдага в армянских паспортах - ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Политика

«Дипломатический шаг к сближению с Баку и Анкарой»: В Турции позитивно расценили отказ от Агрыдага в армянских паспортах - ФОТО

Фарида Багирова15:30 - Сегодня
«Дипломатический шаг к сближению с Баку и Анкарой»: В Турции позитивно расценили отказ от Агрыдага в армянских паспортах - ФОТО

В Турции позитивно восприняли сообщение о решении правительства Армении, согласно которому с 1 ноября изображение горы Агрыдаг больше не будет отображаться на пограничных знаках при въезде в Армению или выезде из страны.

Ряд ведущих турецких медиа называют данное решение «критически важным», делая акцент на то, что символика, которую, по большому счету, можно было рассматривать как элемент территориальной претензии Армении к Турции, уходит в прошлое.

Это, по мнению многих турецких наблюдателей, связано с процессом нормализации турецко-армянских отношений, набирающим ход на фоне оптимистичных результатов Вашингтонского саммита президентов Азербайджана, США и премьер-министра Армении, 8 августа.

«Упрямство Армении вокруг Агрыдаг закончилось: гору убрали с паспортных штампов», - пишет Istanbul ticaret gazetesi. Издание отмечает, что Армения сделала шаг, имеющий критическое значение для ее дальнейших отношений с Турцией: «В новых штампах, которые начиная с ноября 2025 года будут ставиться в паспорта для пересечения границы, больше не будет силуэта горы Агрыдаг. Это изображение долгие годы было символом на официальных документах Армении, и отказ от него сегодня рассматривается как исторический шаг в процессе нормализации».

«Стремясь открыть новую страницу в отношениях и сблизиться с Турцией и Азербайджаном, в Иреване приняли решение убрать долгие годы изображавшийся на паспортных штампах силуэт горы Агрыдаг. Нововведение, которое вступит в силу 1 ноября 2025 года, рассматривается как символический и поворотный момент в процессе нормализации отношений между странами, - отмечается в материале. - Правительство Армении отказалось от изображения Агрыдага, расположенного на территории Турции, в качестве символа на своих официальных документах. Предпочтение отдано более простому дизайну, а исключение элемента, на протяжении многих лет вызывавшего напряженность в отношениях, расценено как шаг к устранению барьеров».

«Отказ Армении от возражений в связи с Зангезурским коридором и от изображения горы Агрыдаг в паспортах – это свидетельство настроенности Иревана на выстраивание новых отношений», - говорится в статье.

Аналогичный подход демонстрирует издание Yeni Şafak. В материале под заголовком «Армения отказалась от упрямства: символ, который напрямую касался Турции на протяжении 100 лет, уходит в прошлое», автор пишет, что это изображение не раз становилось причиной споров на уровне обществ двух стран: «Теперь Армения в стремлении к сближению с Турцией сделала заметный шаг, приняв решение отказаться от символа горы Агрыдаг на штампах при пересечении границы».

«Армения приняла решение по Агрыдагу на фоне продолжающегося процесса нормализации отношений: изображение горы убирают с пограничных штампов для виз и паспортов», - пишет NTV. Теперь на штампах будут отображаться только сведения о соответствующем пункте пропуска, и надпись «Армения». При этом издание цитирует министра труда и социальных вопросов Армении Арсена Торосяна, по словам которого, новые штампы, как и штампы о пересечении границы практически во многих странах мира, не будут содержать никакой информации или изображений, кроме информации о самом пересечении границы: «Обоснование такого решения очень простое: штампы приведены в соответствие с современными требованиями к пересечению границы, а также идеологией Настоящей Армении».

Историческим называет это изменение и Haber7. «Позитивно отреагировав на объединительный для всего Тюркского мира Зангезурский коридор, Армения теперь дает важный сигнал о настроенности к нормализации отношений с Турцией», - пишет издание.

При этом автор напоминает слова премьер-министра Никола Пашиняна о том, что Агрыдаг находится на международно признанной территории Турции. «В Армении сделан еще один дипломатический шаг, направленный на улучшение отношений с Турцией и Азербайджаном. Силуэт горы Агрыдаг на пограничных штампах, проставляемых в армянских паспортах, устраняется, новые штампы будут выполнены в более простом дизайне. Нововведение вступит в силу с 1 ноября 2025 года», - отмечается в материале.

Таким образом, власти Армения демонстрируют стремление к новой дипломатической линии, направленной на сближение с Турцией и Азербайджаном, считают турецкие аналитики. По их мнению, этот, символический по своей сути, шаг можно рассматривать как серьезный сигнал о настроенности Армении к преодолению прошлых противоречий и к нормализации отношений.

Поделиться:
252

Актуально

Повестка Президента

Символ героизма, мира и созидания: Ильхам Алиев знакомится с тем, как возрождается ...

Политика

На суде над гражданами Армении оглашены документы о нападениях на Кяркиджахан и ...

Xроника

Гендиректор ИСЕСКО награжден орденом «Достлуг»

Общество

Лейла Алиева поделилась публикацией с выставки, проходящей в Nine Senses Art Center - ВИДЕО

Политика

Президент: Люди, которые долгие годы жили как переселенцы, заслуживают самых лучших условий

Президент Ильхам Алиев: В центре всех наших политических шагов стоит гражданин Азербайджана

На суде над гражданами Армении оглашены документы о нападениях на Кяркиджахан и убийствах мирных жителей

«Дипломатический шаг к сближению с Баку и Анкарой»: В Турции позитивно расценили отказ от Агрыдага в армянских паспортах - ФОТО

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

На «Маршруте Трампа» будет действовать армянская таможня - глава Комитета госдоходов РА

США намерены выделить Армении $145 млн на проект «Маршрут Трампа»

Пашинян: Между Арменией и Азербайджаном отныне мир

Пашинян: Минская группа ОБСЕ никогда не делала ничего полезного

Последние новости

В селе Сос к концу года будут сданы в пользование еще 75 домов - ФОТО

Сегодня, 16:22

Президент: Люди, которые долгие годы жили как переселенцы, заслуживают самых лучших условий

Сегодня, 16:12

В Армении арестован бывший следователь, предъявивший обвинение Кочаряну и Саргсяну

Сегодня, 16:08

Спасатели назвали число утонувших за лето

Сегодня, 16:05

Президент Ильхам Алиев: В центре всех наших политических шагов стоит гражданин Азербайджана

Сегодня, 16:02

Silk Way West Airlines продлевает соглашение о техническом обслуживании с GE Aerospace

Сегодня, 16:00

На суде над гражданами Армении оглашены документы о нападениях на Кяркиджахан и убийствах мирных жителей

Сегодня, 15:52

Партия Сержа Саргсяна обсуждает не выборы 2026 года, а импичмент Пашиняна - депутат

Сегодня, 15:47

Silk Way West Airlines extends services agreement with GE Aerospace-powered fleet

Сегодня, 15:43

«Дипломатический шаг к сближению с Баку и Анкарой»: В Турции позитивно расценили отказ от Агрыдага в армянских паспортах - ФОТО

Сегодня, 15:30

В Баку задержали подозреваемых в грабеже более 12 тыс. манатов

Сегодня, 15:25

Гендиректор ИСЕСКО награжден орденом «Достлуг»

Сегодня, 15:15

В Грузии задержали «афериста из Tinder»

Сегодня, 15:05

Министр Эмин Амруллаев отметил День знаний в средней школе № 1 города Шуша - ФОТО

Сегодня, 15:00

Машина скорой помощи застряла в грязи в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 14:55

В США настаивают на ликвидации всех мощностей Ирана по обогащению урана

Сегодня, 14:50

Лейла Алиева поделилась публикацией с выставки, проходящей в Nine Senses Art Center - ВИДЕО

Сегодня, 14:42

Какой будет погода в Баку и регионах 16 сентября?

Сегодня, 14:25

Минниханов побеждает на выборах главы Татарстана

Сегодня, 14:10

Новоназначенный посол Франции прибудет в Баку завтра

Сегодня, 14:02
Все новости
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня по всей стране вновь прозвучал первый звонок - символ начала нового учебного года. Наряду с различными регионами Азербайджана, в БакуСегодня, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22