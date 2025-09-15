 Silk Way West Airlines продлевает соглашение о техническом обслуживании с GE Aerospace | 1news.az | Новости
Общество

Silk Way West Airlines продлевает соглашение о техническом обслуживании с GE Aerospace

First News Media16:00 - Сегодня
Silk Way West Airlines объявила о продлении соглашения с GE Aerospace о предоставлении услуг по техническому обслуживанию растущего парка широкофюзеляжных самолетов Boeing.

Соглашение охватывает пять грузовых самолетов 747-8 с двигателями GEnx-2B, шесть грузовых самолетов 777 с двигателями GE90-115B и до четырех грузовых самолетов 777-8 с двигателями GE9X.

В 2021-2022 гг., в рамках стратегии модернизации своего парка, Silk Way West Airlines объявила о приобретении грузовых самолетов Boeing 777-8 и Boeing 777. Годовой грузооборот авиакомпании превышает 500 тыс. тонн, а ее маршрутная сеть охватывает более 40 направлений по всему миру, включая Европу, страны СНГ, Ближний Восток, Центральную и Восточную Азию, а также Америку.

Главный операционный директор Silk Way West Airlines Онно Питерсма отметил: «Мы рады объявить о продлении нашего партнерства. Это позволит нам реализовывать долгосрочную стратегию устойчивого роста и непрерывно улучшать услуги, которые мы предоставляем нашим ценным клиентам».

Рассел Стоукс, президент и генеральный директор GE Aerospace по коммерческим двигателям и услугам, отметил: «Мы гордимся тем, что продолжаем развивать наше сотрудничество с Silk Way West Airlines в рамках модернизации парка авиакомпании. Широкофюзеляжные двигатели GE Aerospace представляют собой вершину авиационных технологий, разработанную для снижения эксплуатационных расходов и уменьшения воздействия на окружающую среду».

Двигатель GE9X – самый мощный в мире двигатель для коммерческих самолетов и самый экономичный в своем классе. GE9X, доступный только на самолетах семейства Boeing 777X, включая модели 777-9 и 777-8, обеспечивает на 10% меньший удельный расход топлива по сравнению с предшественниками.

С начала производства в 2011 году двигатели семейства GEnx налетали более 62 млн. часов. На сегодняшний день это самый быстро продаваемый двигатель GE Aerospace с высокой тягой: более 3600 двигателей находятся в эксплуатации и в резерве, включая запасные.

Двигатель GE90, прозведенный в 1990 году, стал первым двигателем GE Aerospace в классе тяги более 45 тонн (100 тыс. фунтов) и самым технологически совершенным коммерческим турбовентиляторным двигателем за последние 25 лет. Это был первый коммерческий двигатель с композитными лопатками вентилятора и первый, в котором использовался компонент, изготовленный методом аддитивного производства.

Сегодня, все коммерческие двигатели GE Aerospace сертифицированы для работы на экологически чистых смесевых авиатопливах (SAF).

О компании Silk Way West Airlines

Основанная в 2012 году в Баку, в самом сердце Шелкового пути, компания Silk Way West Airlines ежемесячно выполняет сотни рейсов по всему миру на своем флоте из специализированных самолетов Boeing 777F, 747-8F и 747-400F, базирующихся в Международном Аэропорту Гейдар Алиев.

О компании GE Aerospace

Компания GE Aerospace – мировой лидер в области производства двигательных установок, услуг и систем для аэрокосмической отрасли, располагающий базой оборудования, насчитывающей около 45 тыс. коммерческих и 25 тыс. военных авиационных двигателей. Обладая глобальной командой из примерно 53 тыс. сотрудников, опирающихся на более чем вековой опыт и инновации, GE Aerospace стремится создавать будущее авиации, поднимая людей в воздух и безопасно возвращая их домой. Для более подробной информации о GE Aerospace и ее партнерах посетите сайт www.geaerospace.com.

