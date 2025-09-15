 Президент: Люди, которые долгие годы жили как переселенцы, заслуживают самых лучших условий | 1news.az | Новости
Политика

Президент: Люди, которые долгие годы жили как переселенцы, заслуживают самых лучших условий

First News Media16:12 - Сегодня
Люди, которые долгие годы жили как переселенцы, заслуживают самых лучших условий.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сеидбейли и Шушакенд Ходжалинского района.

«Я помню, во время многочисленных встреч с переселенцами в период оккупации я говорил, что государство старается создать им условия, и мы это сделали. Около 300 тысяч бывших переселенцев были обеспечены государством домами, квартирами», - отметил глава государства.

130

