Президент: Люди, которые долгие годы жили как переселенцы, заслуживают самых лучших условий

Люди, которые долгие годы жили как переселенцы, заслуживают самых лучших условий.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил Президент Ильхам Алиев на встрече с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сеидбейли и Шушакенд Ходжалинского района.

«Я помню, во время многочисленных встреч с переселенцами в период оккупации я говорил, что государство старается создать им условия, и мы это сделали. Около 300 тысяч бывших переселенцев были обеспечены государством домами, квартирами», - отметил глава государства.