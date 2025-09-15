 Историческое серебро сборной Азербайджана в Шанхае | 1news.az | Новости
Историческое серебро сборной Азербайджана в Шанхае

First News Media09:20 - Сегодня
Женская сборная Азербайджана по баскетболу 3x3 завоевала серебряные медали на финальном турнире Мировой серии в Шанхае.

Команда в составе Эрики Картер, Брианны Фрейзер, Александры Молленхауэр и Дины Ульяновой в первой игре уступила Канаде (13:21), но выиграла две другие встречи группового этапа против сборной Нидерланд до 25-лет (21:19) и румынского «Рапида» - 19:15.

В четвертьфинале сборная добилась победы над монгольским «Улан-Батор Амазонс» (19:17), а в полуфинале оказалась сильнее Нидерландов – 21:19.

В финале азербайджанским баскетболисткам противостояли их соперницы по первому матчу – канадки.

В решающей встрече наша команда уступила со счетом 12:21, завоевав серебряные награды. При этом, сборная дебютировала в финальном этапе Мировой серии, с первой же попытки поднявшись на пьедестал.

Брианны Фрейзер стала лучшим снайпером турнира, набрав 54 очка. Также она оказалась лидером по количеству подборов (31), а у Эрики Картер лучший показатель по количеству решающих ассистов в Шанхае – 11.

Отметим, что ранее сборная Азербайджана выиграла серебряные награды на чемпионате Европы в Копенгагене.

Ниджат

