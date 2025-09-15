 Ульвия Фаталиева поднялась на шестое место на Grand Swiss | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Ульвия Фаталиева поднялась на шестое место на Grand Swiss

First News Media10:30 - Сегодня
Ульвия Фаталиева поднялась на шестое место на Grand Swiss

Азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева поднялась на шестое место на турнире Grand Swiss в Самарканде.

Она результативно провела партии девятого и десятого тура, вначале обыграв сербку Теодору Инжач, а затем добилась важной победы над Ольгой Гиря (ФИДЕ).

Набрав 6,5 очков, Фаталиева находится на расстоянии одной победы от лидирующей Катерины Лагно (ФИДЕ).

Именно против нее предстоит сыграть в заключительном туре.

В мужском зачете Шахрияр Мамедъяров находится идет 21-м. В его активе 6 очков и он на балл отстает от лидера Маттиаса Блюбаума из Германии.

Grand Swiss является частью чемпионского цикла. Две лучшие шахматистки и шахматиста получат путевки в турнир претендентов.

Ниджат

Поделиться:
287

Актуально

Повестка Президента

Символ героизма, мира и созидания: Ильхам Алиев знакомится с тем, как возрождается ...

Точка зрения

Армяне вновь хотят подписать мирное соглашение «вот прямо сейчас»

1news TV

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Xроника

Президент Ильхам Алиев встретился с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сейидбейли и ...

Спорт

Франко Колапинто: «Гонка в Баку - один из лучших моментов в моей карьере»

Ульвия Фаталиева поднялась на шестое место на Grand Swiss

Историческое серебро сборной Азербайджана в Шанхае

«Манчестер Сити» разгромил «Манчестер Юнайтед» в дерби

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Сколько билетов продано на матч между сборными Азербайджана и Украины?

Началась регистрация на благотворительный футбольный турнир «Кубок Возрождения»

В Гяндже проходит тестовый чемпионат по пулевой стрельбе перед III Играми стран СНГ

Кто возглавит сборную? АФФА еще решает, но время поджимает

Последние новости

Армяне вновь хотят подписать мирное соглашение «вот прямо сейчас»

Сегодня, 13:30

113-летняя Хейраниса Бахышалиева возвращается в родной Кяльбаджар

Сегодня, 13:25

Глава Генштаба Турции обсудил в Баку дальнейшее военное сотрудничество с Азербайджаном - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 13:20

Посол ЕС: Армения не обращалась за членством в Евросоюзе

Сегодня, 13:15

Землю накрыла мощнейшая за три месяца магнитная буря

Сегодня, 13:10

Армения отказывается от Агрыдага: соратник Пашиняна об изменениях в пограничных штампах

Сегодня, 13:05

Конор Макгрегор снял свою кандидатуру с президентских выборов в Ирландии

Сегодня, 12:55

Непальская молодёжь выбрала нового премьера через Discord-дебаты - ВИДЕО

Сегодня, 12:47

США и Китай достигли прогресса на переговорах по TikTok

Сегодня, 12:40

Символ героизма, мира и созидания: Ильхам Алиев знакомится с тем, как возрождается Карабах

Сегодня, 12:35

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 12:30

В Баку арестовали бизнесмена «Вюсала 300» - ВИДЕО

Сегодня, 12:28

Пашинян о признании территориальной целостности Азербайджана: «Другого пути просто не было»

Сегодня, 12:17

Каким будет село Гараханбейли? - ФОТО

Сегодня, 12:14

15-летний Оуэн Купер стал самым молодым победителем премии «Эмми» - ВИДЕО

Сегодня, 11:55

Пашинян: Криминогенная обстановка в армии - следствие отсутствия идеологии

Сегодня, 11:45

Президент Ильхам Алиев встретился с жителями сел Бадара, Дашбулаг, Сейидбейли и Шушакенд Ходжалинского района - ФОТО

Сегодня, 11:40

Тот самый Аванесян давал интервью азербайджанскому СМИ год назад - ВИДЕО

Сегодня, 11:38

Президент Азербайджана поздравил сопрезидентов Никарагуа с Днем независимости

Сегодня, 11:33

Франко Колапинто: «Гонка в Баку - один из лучших моментов в моей карьере»

Сегодня, 11:30
Все новости
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня по всей стране вновь прозвучал первый звонок - символ начала нового учебного года. Наряду с различными регионами Азербайджана, в БакуСегодня, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22