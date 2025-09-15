Ульвия Фаталиева поднялась на шестое место на Grand Swiss

Азербайджанская шахматистка Ульвия Фаталиева поднялась на шестое место на турнире Grand Swiss в Самарканде.

Она результативно провела партии девятого и десятого тура, вначале обыграв сербку Теодору Инжач, а затем добилась важной победы над Ольгой Гиря (ФИДЕ).

Набрав 6,5 очков, Фаталиева находится на расстоянии одной победы от лидирующей Катерины Лагно (ФИДЕ).

Именно против нее предстоит сыграть в заключительном туре.

В мужском зачете Шахрияр Мамедъяров находится идет 21-м. В его активе 6 очков и он на балл отстает от лидера Маттиаса Блюбаума из Германии.

Grand Swiss является частью чемпионского цикла. Две лучшие шахматистки и шахматиста получат путевки в турнир претендентов.

Ниджат