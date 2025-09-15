Франко Колапинто: «Гонка в Баку - один из лучших моментов в моей карьере»

Франко Колапинто, второй год выступающий в «Формуле-1», полон желания вновь проявить себя на Гран-При Азербайджана.

В прошлом году аргентинский пилот дебютировал в чемпионате мира в составе команды «Уильям», и заработал свои первые очки в Королевских гонках именно в Баку, придя к финишу седьмым. Сейчас он выступает за «Альпин» и рассчитывает вновь показать себя на городской трассе.

В преддверии очередного гоночного уик-энда 19-21 сентября, Колапинто признался, что больше всего в начавшейся карьере в «Формуле-1» он гордится именно достижением в Баку. «Я горжусь прошлогодним выступлением в Баку, в моей второй гонке. Я тогда дошёл до финала квалификации и заработал очки – пока это один из лучших моментов моей карьеры. Прошел всего год, но мне кажется, что намного меньше. Время летит безумно быстро, много всего происходит», - признался аргентинец.

В нынешнем сезоне Колапинто пока не принес очки «Альпин», который замыкает таблицу в Кубке конструкторов.

Ниджат