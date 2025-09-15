Символ героизма, мира и созидания: Ильхам Алиев знакомится с тем, как возрождается Карабах

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в эти находится в Карабахском регионе, глава государства посетил Физулинский, Ходжавендский, Ходжалинский районы, а также город Ханкенди.

В Физулинском районе азербайджанский лидер заложил фундамент села Гараханбейли. Многим из нас это село известно, в том числе, по сводкам Министерства обороны: в годы оккупации наших земель именно отсюда вражеские подразделения неоднократно обстреливали позиции Азербайджанской армии. И именно это село, с началом Второй Карабахской войны, в сентябре 2020 года, стало одним из первых освобожденных от оккупации.

Сегодня разрушенный во время армянской оккупации Гараханбейли отстраивается заново. Президент Ильхам Алиев был проинформирован о предстоящей работе. Проект будет реализован в два этапа, в рамках которых до 2030 года здесь будут построено более тысячи домов, построены объекты социальной инфраструктуры, школа, детский сад, медучреждение, проложены внутренние дороги, линии электро-, газо-, водоснабжения и канализации.

Поселок Гадрут, освобождение которого в октябре 2020 года стало одной из ключевых операций, которая обеспечила Азербайджанской армии стратегическое преимущество и способствовала ее успешному продвижению к Шуше… После освобождения от оккупации здесь реализованы масштабные проекты по строительству и благоустройству, и эти работы продолжаются. В настоящее время на свои исконные земли, в Гадрут, возвращаются бывшие вынужденные переселенцы. Здесь строится одноименный жилой квартал, построена мечеть.

Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии мечети, фундамент которой заложил в октябре 2021 года. При оформлении фасада мечети использованы особые декоративные элементы, соответствующие азербайджанским национальным орнаментам.

Глава государства также посетил село Шушакенд Ходжалинского района. Это село перешло под контроль Азербайджана в ходе антитеррористической операции, проведенной нашими Вооруженными силами два года назад.

В Ханкенди глава государства принял участие в открытии здания Клиники Карабахского университета, учебного корпуса факультета медицинских наук и наук о здоровье. Это один из важных шагов, направленных на подготовку профессиональных медицинских кадров в соответствии с современными вызовами. Проводимые в клинике научные исследования будут способствовать повышению академической репутации и международного рейтинга Карабахского университета, а также развитию медицинской науки в Азербайджане.

Факультет медицинских наук и наук о здоровье начал функционировать в Карабахском университете с нового учебного года. Учебный корпус факультета оснащен оборудованием, отвечающим современным требованиям.

Здесь будут действовать лаборатории микробиологии, гистологии, культивирования клеток, административные помещения. На факультете будет проводиться обучение по разработанным совместно местными и зарубежными специалистами шестилетней программе медицинского и четырехлетней программе сестринского дела, основанных на международном опыте.

Клиника Карабахского университета обеспечит подготовку студентов, обучающихся по медицинским специальностям, сыграет важную роль в проведении научных исследований в сфере медицины, а также в охране здоровья населения региона. Здесь будет осуществляться одновременно учебная, исследовательская деятельность и деятельность по оказанию медицинских услуг.

Каждая встреча главы государства с простыми жителями отличается особой теплотой и искренностью. Так прошли и встречи с жителями поселков Гырмызы Базар, Гадрут, и села Сос Ходжавендского района.

В ходе встречи глава государства подчеркнул успешную реализацию программы «Великое возвращение». «Примерно через два месяца мы будем отмечать пятилетний юбилей нашей исторической Победы. История последних пяти лет – это история Победы, наша славная история, и я рад, что вы уже приехали и обосновались на родной земле, земле своих предков. Здесь для вас созданы все условия: построены, отремонтированы дома, есть все условия – вода, газ, электричество, отопление, школы, медпункты, дороги. Самое главное, это - родной Карабахский край. Это живописные места, повсюду горы, леса, родники, много воды. То есть здесь есть все условия, чтобы просто комфортно жить, строить и созидать, растить детей, дать им хорошее воспитание. Отныне азербайджанский народ будет жить в условиях мира».

Президент Ильхам Алиев констатировал, что мир стал возможен благодаря силе азербайджанского народа и его армии: «Для того, чтобы жить в условиях мира, конечно же, нужна была сила. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов. Знаете, мы много лет старались урегулировать карабахский конфликт мирным путем. Но у армянской стороны, у тех, кто стоял за ней, были другие намерения. Они не собирались возвращать наши земли. Они и те, кто стоял за ними, руководители великих держав, подбадривая их, словно хотели сделать эту оккупацию постоянной. Но они не смогли учесть одного – это воля, сила азербайджанского народа, его привязанность к Родине, храбрость, героизм азербайджанского солдата и единство нашего народа. Они не смогли учесть этого.

Если бы руководство Армении вовремя прислушалось к моим словам и по своей воле покинуло наши земли, то не было бы необходимости во Второй Карабахской войне, в антитеррористической операции и у нас не было бы более трех тысяч шехидов. Да упокоит Аллах их души. Однако погибнуть за Родину, конечно же, большой подвиг, и мы будем вечно помнить о них, будем вечно чтить их память».

«Сегодня мы собрались в этом прекрасном карабахском крае. Главная причина этого - единство нашего народа, воспитавшего молодое поколение в духе патриотизма. Мы доказали всему миру, что мы сильный, волевой народ. Мы одержали победу на поле боя, всегда были готовы к миру. Но мир должен был быть справедливым, основанным на международном праве и исторической справедливости. История последних пяти лет показала, что никакая внешняя сила не смогла повлиять на нашу волю. Сентябрьские события 2023 года, антитеррористическая операция еще раз показали, что никто не может встать на нашем пути.

Потому что наше дело – правое, мы сражались за свою землю. Мы не заримся на земли других стран, но никому не уступим и пяди своей земли, и мы это доказали. Сегодня весь мир по праву признает азербайджанский народ народом-победителем. 44 дня и один день – ни одна страна за последние 80 лет не одерживала такой абсолютной, полной и справедливой победы. Мы гордимся этим. Гордимся тем, что как боролись, сражались на войне, так же строим и созидаем в мирных условиях. Армяне разорили наши земли. Они сровняли с землей села и города, в которых вы жили. Условия, в которых они сами жили, были такими, что, как говорится, ни один уважающий себя человек никогда не стал бы там жить. Но посмотрите, за пять лет мы построили города, села, мосты, тоннели, водохранилища, электростанции. То есть, масштабы строительства в Карабахе и Зангезуре не имеют аналогов в мире. Главное, чтобы азербайджанский народ жил спокойно, счастливо и в мирных условиях», - заявил глава государства.

Президент продолжает ознакомление с работами по возрождению Карабахского региона. Сегодня Ильхам Алиев посетил села Дашбулаг, Сейидбейли и Бадара Ходжалинского района. Эти села перешли под контроль Азербайджана в ходе антитеррористической операции, проведенной Вооруженными силами страны в сентябре 2023 года.

С тех пор в этих селах успешно реализованы и продолжают реализовываться социально значимые проекты: ведется строительство домов, восстанавливаются линии электропередачи и газоснабжения, проложены новые газовые сети, реконструирована система питьевого водоснабжения, прокладываются современные линии связи. Все это создает условия для комфортной и безопасной жизни жителей на родной земле.

Как видно, свободный Карабах возвращается к жизни, наши родные земли вновь наполняются смехом детей, трудами жителей и надеждой на будущее. Здесь каждый восстановленный дом, новая дорога и школа - это символ силы и единства азербайджанского народа.

История Великой Победы продолжается историей Великого возвращения, эти славные страницы навсегда останутся частью национальной памяти и гордости нашей страны.

И, подобно беспримерному героизму во время Отечественной войны, сегодня азербайджанский народ демонстрирует трудовой подвиг, поднимая из руин и возрождая Карабах, делая его еще краше.

Наш народ доказал всему миру: его земля, его дом и его будущее - неприкосновенны, и отныне эти благословенные земли навечно станут местом мира, созидания и счастья.