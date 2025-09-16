 Франция окончательно потеряла лицо. Дипломатия вновь уступила место политическим манипуляциям | 1news.az | Новости
Себа Агаева14:28 - Сегодня
Франция вновь демонстрирует политическую ангажированность под прикрытием дипломатии.

В Национальном собрании готовится очередной спектакль армянского лобби - конференция с претенциозным названием «Арцах /Нагорный Карабах/, два года спустя этнической чистки». Формально мероприятие, инициированное депутатом Эммануэлем Мандоном, вице-президентом группы дружбы Франция–Армения, представлено как «гуманитарная инициатива», но на деле оно превращается в инструмент информационной войны, направленной против Азербайджана и мирного процесса на Южном Кавказе.

Попытка навязать международному сообществу искаженную картину постконфликтной ситуации очевидна.

Париж, вместо того чтобы исходить из норм международного права и новых геополитических реалий, продолжает озвучивать риторику армянских реваншистов. Под прикрытием громких лозунгов о «правах человека» Франция вновь фактически саботирует перспективы устойчивого мира, выдвигая односторонние обвинения в адрес Азербайджана и тем самым разрушая доверие к собственным дипломатическим заявлениям.

После Второй Карабахской войны ситуация в регионе изменилась коренным образом. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и государственный суверенитет. 8 августа в Вашингтоне было парафировано Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений. В этих условиях любые попытки Франции вернуть себе роль посредника выглядят не просто несостоятельными, а политически нелепыми. Минская группа ОБСЕ, на которую продолжает ссылаться Париж, ликвидирована, а ее «реанимация» возможна лишь в воображении французских дипломатов, не желающих признать новые реалии.

Франция, давно утратившая нейтралитет, ведет себя не как посредник, а как адвокат армянских интересов. Организация подобных конференций - это не про установление мира, а про консервирование враждебности.

При этом Париж игнорирует очевидный факт: отъезд армянского населения из Карабаха был добровольным, а обвинения в «этнической чистке» не имеют под собой ни одного доказательства.

В действительности французские власти руководствуются не заботой о международной справедливости, а внутренними электоральными расчетами. Армянская диаспора во Франции давно превратилась в фактор давления на внешнюю политику, и угождение ее интересам стало нормой для французских политиков.

Итогом стали резолюции без юридической силы, «дружеские соглашения» с несуществующими структурами и демонстративные акции, которые лишь подрывают репутацию Парижа как международного игрока, способного к конструктивному диалогу.

Но наибольший вред эта политика наносит Армении. В то время как официальный Иреван признает территориальную целостность Азербайджана и демонстрирует готовность двигаться к подписанию мирного соглашения, Франция подталкивает армянскую оппозицию к реваншизму. Таким образом, Париж играет на руку силам, заинтересованным в дестабилизации ситуации в самой Армении, что лишь усиливает внутренние противоречия.

Азербайджан же последовательно демонстрирует политическую волю к миру: инициирует подписание мирного договора, реализует масштабные проекты по восстановлению освобожденных территорий, создает условия для возвращения на родные земли вынужденных переселенцев. Эти шаги полностью соответствуют международным стандартам и заслуживают поддержки мирового сообщества. Однако вместо признания реальных усилий Баку Франция выбирает путь манипуляций и откровенной демагогии.

Такое поведение наносит удар по всей системе международного права. Государство, позиционирующее себя как «гарант прав человека», фактически оправдывает попытки сохранить сепаратизм. Это подрывает не только репутацию Франции, но и легитимность международных институтов, частью которых она является.

В долгосрочной перспективе Париж своими руками ослабляет основы коллективной безопасности и международного порядка.

Своими действиями Франция сама себя вывела из числа международных игроков, способных участвовать в мирном процессе. Там, где требуются трезвый расчет и уважение к международному праву, Париж предлагает лишь политический театр и популизм. В результате Франция потеряла нейтралитет, дискредитировала собственные институты и подорвала доверие к своей дипломатии не только в регионе, но и на глобальном уровне.

Мир не строится через провокации, политические спектакли и односторонние обвинения. Мир требует уважения к фактам, признания суверенитета государств и конструктивного участия в урегулировании.

Конференции вроде той, что инициирована Мандоном, - это не дипломатия, а провокация, цель которой - сохранить французское влияние в регионе любой ценой. Но с Южным Кавказом такое не пройдет.

Сегодня региону необходимы ясность, стабильность и уважение к международному праву. Франция же должна прекратить отчаянные попытки встать на сторону проигравших и удержаться в игре за счет провокаций.

Если Париж намерен сохранить хотя бы тень былого авторитета, ему следует отказаться от иллюзий и наконец заговорить на языке реальности. Все остальное - не более чем попытка отсрочить неизбежное и искусственно создавать новые линии напряженности.

Ибо будущее региона уже определено, и оно не в пользу тех, кто продолжает жить мифами. Карабах — это Азербайджан! И никакие «спектакли» в Национальном собрании Франции не в состоянии изменить этот факт.

323

Франция окончательно потеряла лицо. Дипломатия вновь уступила место ...

Франция окончательно потеряла лицо. Дипломатия вновь уступила место политическим манипуляциям

Франция окончательно потеряла лицо. Дипломатия вновь уступила место политическим манипуляциям

