Франция вновь демонстрирует политическую ангажированность под прикрытием дипломатии.

В Национальном собрании готовится очередной спектакль армянского лобби - конференция с претенциозным названием «Арцах /Нагорный Карабах/, два года спустя этнической чистки». Формально мероприятие, инициированное депутатом Эммануэлем Мандоном, вице-президентом группы дружбы Франция–Армения, представлено как «гуманитарная инициатива», но на деле оно превращается в инструмент информационной войны, направленной против Азербайджана и мирного процесса на Южном Кавказе.

Попытка навязать международному сообществу искаженную картину постконфликтной ситуации очевидна.

Париж, вместо того чтобы исходить из норм международного права и новых геополитических реалий, продолжает озвучивать риторику армянских реваншистов. Под прикрытием громких лозунгов о «правах человека» Франция вновь фактически саботирует перспективы устойчивого мира, выдвигая односторонние обвинения в адрес Азербайджана и тем самым разрушая доверие к собственным дипломатическим заявлениям.

После Второй Карабахской войны ситуация в регионе изменилась коренным образом. Азербайджан восстановил свою территориальную целостность и государственный суверенитет. 8 августа в Вашингтоне было парафировано Соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений. В этих условиях любые попытки Франции вернуть себе роль посредника выглядят не просто несостоятельными, а политически нелепыми. Минская группа ОБСЕ, на которую продолжает ссылаться Париж, ликвидирована, а ее «реанимация» возможна лишь в воображении французских дипломатов, не желающих признать новые реалии.

Франция, давно утратившая нейтралитет, ведет себя не как посредник, а как адвокат армянских интересов. Организация подобных конференций - это не про установление мира, а про консервирование враждебности.

При этом Париж игнорирует очевидный факт: отъезд армянского населения из Карабаха был добровольным, а обвинения в «этнической чистке» не имеют под собой ни одного доказательства.

В действительности французские власти руководствуются не заботой о международной справедливости, а внутренними электоральными расчетами. Армянская диаспора во Франции давно превратилась в фактор давления на внешнюю политику, и угождение ее интересам стало нормой для французских политиков.

Итогом стали резолюции без юридической силы, «дружеские соглашения» с несуществующими структурами и демонстративные акции, которые лишь подрывают репутацию Парижа как международного игрока, способного к конструктивному диалогу.

Но наибольший вред эта политика наносит Армении. В то время как официальный Иреван признает территориальную целостность Азербайджана и демонстрирует готовность двигаться к подписанию мирного соглашения, Франция подталкивает армянскую оппозицию к реваншизму. Таким образом, Париж играет на руку силам, заинтересованным в дестабилизации ситуации в самой Армении, что лишь усиливает внутренние противоречия.

Азербайджан же последовательно демонстрирует политическую волю к миру: инициирует подписание мирного договора, реализует масштабные проекты по восстановлению освобожденных территорий, создает условия для возвращения на родные земли вынужденных переселенцев. Эти шаги полностью соответствуют международным стандартам и заслуживают поддержки мирового сообщества. Однако вместо признания реальных усилий Баку Франция выбирает путь манипуляций и откровенной демагогии.

Такое поведение наносит удар по всей системе международного права. Государство, позиционирующее себя как «гарант прав человека», фактически оправдывает попытки сохранить сепаратизм. Это подрывает не только репутацию Франции, но и легитимность международных институтов, частью которых она является.

В долгосрочной перспективе Париж своими руками ослабляет основы коллективной безопасности и международного порядка.

Своими действиями Франция сама себя вывела из числа международных игроков, способных участвовать в мирном процессе. Там, где требуются трезвый расчет и уважение к международному праву, Париж предлагает лишь политический театр и популизм. В результате Франция потеряла нейтралитет, дискредитировала собственные институты и подорвала доверие к своей дипломатии не только в регионе, но и на глобальном уровне.

Мир не строится через провокации, политические спектакли и односторонние обвинения. Мир требует уважения к фактам, признания суверенитета государств и конструктивного участия в урегулировании.

Конференции вроде той, что инициирована Мандоном, - это не дипломатия, а провокация, цель которой - сохранить французское влияние в регионе любой ценой. Но с Южным Кавказом такое не пройдет.

Сегодня региону необходимы ясность, стабильность и уважение к международному праву. Франция же должна прекратить отчаянные попытки встать на сторону проигравших и удержаться в игре за счет провокаций.

Если Париж намерен сохранить хотя бы тень былого авторитета, ему следует отказаться от иллюзий и наконец заговорить на языке реальности. Все остальное - не более чем попытка отсрочить неизбежное и искусственно создавать новые линии напряженности.

Ибо будущее региона уже определено, и оно не в пользу тех, кто продолжает жить мифами. Карабах — это Азербайджан! И никакие «спектакли» в Национальном собрании Франции не в состоянии изменить этот факт.