СК России проводит расследование о недвижимости телеведущего Соловьёва

Следственный комитет начал проверку в отношении телеведущего Владимира Соловьева, связанную с его недвижимостью стоимостью более 340 миллионов рублей.

Об этом утверждает телеграм-канал «Разведчик».

Как стало известно из источников канала в СК, внимание правоохранительных органов привлекли личные активы телеведущего после изучения финансовых потоков, связанных с его медиапроектом «Соловьев.Live».

По предварительной информации, существует подозрение, что часть средств, направляемых на поддержание работы канала, могла быть незаконно присвоена.

В ходе предварительной проверки выяснилось, что Владимир Соловьев владеет несколькими объектами недвижимости в Москве, оформленными через ряд подставных компаний. Общая стоимость этих активов оценивается более чем в 340 миллионов рублей. В настоящее время Следственный комитет проводит анализ связей между этими компаниями и финансовыми операциями канала, чтобы выявить возможные факты хищения и отмывания денег.

В случае подтверждения подозрений, следователи планируют обратиться в суд с требованием наложить арест на выявленное имущество. Это позволит предотвратить любые сделки с недвижимостью до окончания расследования.

«Если в ходе проверки подтвердятся подозрения о присвоении средств, следователи намерены обратиться в суд с ходатайством о наложении ареста на все выявленные объекты. Это позволит заблокировать любые попытки продажи или переписывания имущества на третьих лиц до завершения расследования», — резюмировал собеседник «Разведчика», передают российские СМИ.