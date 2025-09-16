ЦАХАЛ нанесет удары по йеменскому порту Ходейда

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что в ближайшее время нанесет удары по йеменскому порту Ходейда и призвала провести эвакуацию гавани.

"Армия обороны Израиля в ближайшие часы нанесет удар по выделенной на карте зоне. <…> Для вашей безопасности призываем всех, находящихся в порту Ходейды и на пришвартованных там кораблях, срочно покинуть эту зону", — говорится в сообщении армейской пресс-службы на арабском языке.

Хуситы, контролирующие большую часть йеменского побережья Красного моря, в ответ на военные действия Израиля в секторе Газа начали обстреливать связанные с Тель-Авивом суда, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Бойцы движения также наносят удары ракетами и беспилотниками по территории еврейского государства.

Свои действия хуситы объясняют помощью палестинцам.

Израиль отвечает регулярными ракетными атаками на Йемен.

Источник: РИА Новости