В России заявили о необходимости лишить Пугачеву звания народной артистки
Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о необходимости лишить эстрадную певицу Аллу Пугачеву звания народной артистки России.
Общественника цитирует «Абзац».
Бородин отметил, что создал соответствующую петицию, в которой обратился к президенту РФ Владимиру Путину.
«Мы считаем, что сегодня Пугачева предала нашу страну. Во время интервью она оправдала террористический режим Джохара Дудаева. Я уверен: данное интервью было спланировано британскими спецслужбами, чтобы внести раскол в наше общество. Мы считаем, что Пугачева недостойна звания народного артиста России», — заявил глава ФПБК.
Он также призвал лишить исполнительницу всех государственных наград и назвал ее «предателем Родины».
Источник: Lenta.ru