В России заявили о необходимости лишить Пугачеву звания народной артистки

Глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин заявил о необходимости лишить эстрадную певицу Аллу Пугачеву звания народной артистки России.

Общественника цитирует «Абзац».

Бородин отметил, что создал соответствующую петицию, в которой обратился к президенту РФ Владимиру Путину.

«Мы считаем, что сегодня Пугачева предала нашу страну. Во время интервью она оправдала террористический режим Джохара Дудаева. Я уверен: данное интервью было спланировано британскими спецслужбами, чтобы внести раскол в наше общество. Мы считаем, что Пугачева недостойна звания народного артиста России», — заявил глава ФПБК.

Он также призвал лишить исполнительницу всех государственных наград и назвал ее «предателем Родины».

Источник: Lenta.ru