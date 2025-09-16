Принятие Евросоюзом 19-го пакета антироссийских санкций откладывается - СМИ

Еврокомиссия не представит очередной пакет антироссийских санкций 17 сентября, как ожидалось, обнародование откладывается на неопределенный срок.

Об этом сообщило европейское издание Politico со ссылкой на европейского дипломата и чиновника одной из стран блока.

По их словам, обнародование 19-го пакета рестрикций «больше не ожидается в среду». В Еврокомиссии не уточнили новые возможные сроки официального представления новых санкций.

По данным Politico, задержка связана с тем, что фокус внимания ЕС сместился с введения новых санкций против России на оказание давления на Словакию и Венгрию, чтобы те «снизили зависимость от российской нефти».