Задержан мужчина, укравший деньги и золото на десятки тысяч манатов - ФОТО

Сотрудники Сабирабадского районного отдела полиции задержали Араза Гараева, который совершил кражу денег и ювелирных изделий из частного дома в селе Моранлы.

Как сообщили в Ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел, Гараев незаконно проник в дом своего родственника и похитил оттуда золотые украшения стоимостью 2500 манатов, а также сейф, в котором находилось 39 500 манатов и 12 000 долларов США.

Большую часть украденных денег Гараев успел потратить, а на часть средств купил легковой автомобиль.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении задержанного избрана мера пресечения в виде ареста. Расследование продолжается.