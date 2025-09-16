Хавьер Бардем надел арафатку на премию «Эмми» и потребовал свободу Палестине

Актер Хавьер Бардем на премии «Эмми» призвал Израиль остановить геноцид в секторе Газа.

Он пришел на церемонию в куфие и выступил с пламенной речью в поддержку Палестины. Звезда «Дюны» и муж голливудской актрисы Пенелопы Круз Хавьер Бардем на красной дорожке премии «Эмми-2025» обратился к Израилю с призывом остановить геноцид в Палестине. В интервью для Hollywood Reporter актер не захотел говорить о сериале «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес». Вместо этого Бардем рассказал о продолжающейся войне между Израилем и группировкой ХАМАС в секторе Газа. «В конце августа Международная ассоциация (IAGS) тщательно изучила концепцию геноцида и назвала происходящее сегодня в Газе геноцидом.

Именно поэтому мы требуем торговой и дипломатической блокады и санкций против Израиля, чтобы остановить этот геноцид. Свободу Палестине», — заявил артист. Куфия или арафатка — традиционный ближневосточный головной убор с черно-белым узором. Платок стал общепризнанным символом палестинской идентичности и сопротивления.

Источник: kazislam.kz