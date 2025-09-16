 Хавьер Бардем надел арафатку на премию «Эмми» и потребовал свободу Палестине | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Хавьер Бардем надел арафатку на премию «Эмми» и потребовал свободу Палестине

First News Media11:20 - Сегодня
Хавьер Бардем надел арафатку на премию «Эмми» и потребовал свободу Палестине

Актер Хавьер Бардем на премии «Эмми» призвал Израиль остановить геноцид в секторе Газа.

Он пришел на церемонию в куфие и выступил с пламенной речью в поддержку Палестины. Звезда «Дюны» и муж голливудской актрисы Пенелопы Круз Хавьер Бардем на красной дорожке премии «Эмми-2025» обратился к Израилю с призывом остановить геноцид в Палестине. В интервью для Hollywood Reporter актер не захотел говорить о сериале «Монстры: История Лайла и Эрика Менендес». Вместо этого Бардем рассказал о продолжающейся войне между Израилем и группировкой ХАМАС в секторе Газа. «В конце августа Международная ассоциация (IAGS) тщательно изучила концепцию геноцида и назвала происходящее сегодня в Газе геноцидом.

Именно поэтому мы требуем торговой и дипломатической блокады и санкций против Израиля, чтобы остановить этот геноцид. Свободу Палестине», — заявил артист. Куфия или арафатка — традиционный ближневосточный головной убор с черно-белым узором. Платок стал общепризнанным символом палестинской идентичности и сопротивления.

Источник: kazislam.kz

Поделиться:
158

Актуально

Общество

Дорожная полиция советует гражданам оставить машины дома на время «Формулы-1» - ...

Общество

Международный аэропорт Гейдар Алиев побил рекорд пассажиропотока - ФОТО

Общество

Азербайджан наращивает оборонные расходы

Спорт

Бакинская гонка в ожидании новой битвы титанов

В мире

Spotify обновил бесплатную версию: часть Premium-возможностей стала доступна всем

Серж Саргсян спит и видит импичмент Пашиняна

Хавьер Бардем надел арафатку на премию «Эмми» и потребовал свободу Палестине

США надеются, что ситуация в Украине не дойдет до введения санкций против РФ

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Трамп перепутал Армению с Албанией

Рестораны Эмина Агаларова в Москве закрылись

Маск пожертвует $1 млн на мурал в память об убитой в США украинке

ОАЭ исключили Израиль из крупнейшего авиасалона

Последние новости

Spotify обновил бесплатную версию: часть Premium-возможностей стала доступна всем

Сегодня, 11:50

Серж Саргсян спит и видит импичмент Пашиняна

Сегодня, 11:35

Хавьер Бардем надел арафатку на премию «Эмми» и потребовал свободу Палестине

Сегодня, 11:20

В Баку за нарушения приостановлена работа развлекательного клуба - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 11:20

Тото Вольф: «Секция около крепости в Баку - хорошее испытание для машины и гонщика»

Сегодня, 11:12

В Иреване осознают взаимное влияние азербайджано-армянской и армяно-турецкой нормализации

Сегодня, 11:08

США надеются, что ситуация в Украине не дойдет до введения санкций против РФ

Сегодня, 11:05

Международный аэропорт Гейдар Алиев побил рекорд пассажиропотока - ФОТО

Сегодня, 11:00

Австралия ужесточает контроль: детям до 16 лет запретят доступ к соцсетям

Сегодня, 10:55

Рубио предупреждает: Трамп может решить, что урегулирование в Украине невозможно

Сегодня, 10:50

Дорожная полиция советует гражданам оставить машины дома на время «Формулы-1» - ФОТО

Сегодня, 10:47

Азербайджан наращивает оборонные расходы

Сегодня, 10:43

В Азербайджане оштрафованы владельцы известных ресторанов

Сегодня, 10:40

Адвокатам разрешат защищать себя в суде

Сегодня, 10:38

Задержан мужчина, подозреваемый в крупном наркотрафике

Сегодня, 10:35

Сборная Азербайджана - с четырьмя наградами на чемпионате мира

Сегодня, 10:30

Смертельное ДТП в Кюрдамире - ФОТО

Сегодня, 10:28

Roblox и азербайджанские дети: где заканчивается игра и начинаются риски

Сегодня, 10:24

Рубио: Трамп может встретиться с Зеленским в Нью-Йорке на следующей неделе

Сегодня, 10:20

Рейтинг Макрона опустился до рекордно низкого уровня

Сегодня, 10:17
Все новости
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сегодня по всей стране вновь прозвучал первый звонок - символ начала нового учебного года. Наряду с различными регионами Азербайджана, в Баку15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30
Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Секреты женской энергии: Эстер Вавилонская о гормональном балансе и восточной мудрости - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

02 / 07 / 2025, 15:22