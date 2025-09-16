Второе солнечное затмение года произойдёт в этот день

21 сентября произойдёт второе солнечное затмение в этом году.

Как сообщили на кафедре астрофизики физического факультета Бакинского государственного университета (БГУ), это будет частичное солнечное затмение, передает 1news.az.

Затмение начнётся 21 сентября в 21:29:32 и завершится 22 сентября в 01:53:33. Событие продлится 4 часа 22 минуты, а его максимум придётся на 21 сентября в 23:43:04.

Хотя затмение можно будет наблюдать в Тихом океане, Новой Зеландии и Антарктиде, с территории Азербайджана оно видно не будет.