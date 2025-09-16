Тело народного артиста Гаджи Мурада Егизарова доставлено в Баку

Тело выдающегося азербайджанского актера, народного артиста Гаджи Мурада Егизарова доставлено на родину.

Самолёт с телом артиста приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в Баку, после чего оно было передано его семье.

Перевозка была организована при поддержке азербайджанского государства.

Прощальная церемония с народным артистом Азербайджана состоится сегодня, 16 сентября, в мечети Тезепир. После завершения церемонии Гаджи Мурад Егизаров будет похоронен на II Аллее почётного захоронения, рядом с другими выдающимися деятелями культуры и искусства страны.

Напомним, Гаджи Мурад Егизаров скончался 13 сентября в одной из клиник Германии, где проходил лечение от продолжительной болезни.

Источник: Report