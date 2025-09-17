 Задержан мужчина с крупной партией марихуаны - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Общество

Задержан мужчина с крупной партией марихуаны - ВИДЕО

Фаига Мамедова13:15 - Сегодня
Задержан мужчина с крупной партией марихуаны - ВИДЕО

Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ непрерывно ведётся как в столице, так и в регионах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД, в ходе операции, проведённой сотрудниками Дашкесанского районного отдела полиции в условиях сложного рельефа, был задержан 31-летний Замин Мамедов, занимавшийся незаконным оборотом наркотиков.

При нём было обнаружено наркотическое средство марихуана общим весом 12 килограммов 150 граммов, обогащённое психотропными веществами.

В ходе расследования было установлено, что он приобретал наркотические средства с целью получения материальной выгоды.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении З.Мамедова судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Продолжаются мероприятия, направленные на разоблачение других членов наркосети, в которую входил задержанный.

Поделиться:
200

Актуально

Повестка Президента

На фоне Карабаха: Азербайджан и ОАЭ выводят отношения на новый уровень

Общество

Ряд госучреждений перешли в онлайн-режим

Мнение

«Пашинян вернулся с домашним заданием»: Тофик Зульфугаров о процессе ...

Общество

Дорожная полиция назвала виновных в авариях в Баку - ВИДЕО

Общество

Ряд госучреждений перешли в онлайн-режим

Дорожная полиция назвала виновных в авариях в Баку - ВИДЕО

В Bakı Kart назначен новый директор

Какой будет погода 18 сентября?

Выбор редактора

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

В Ханкенди состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с участниками III Шушинского Глобального медиафорума - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Новости для вас

Yango назвал цены на поездки из аэропорта Баку

Первый урок нового учебного года будет посвящен этой теме

Аудиовизуальный Совет приостанавливает вещание Space TV из-за слов ведущей Саиды Бекиргызы

В Азербайджане хотят запретить увольнение перед пенсией

Последние новости

Ряд госучреждений перешли в онлайн-режим

Сегодня, 14:35

«Пашинян вернулся с домашним заданием»: Тофик Зульфугаров о процессе нормализации и внешнем давлении

Сегодня, 14:30

Дорожная полиция назвала виновных в авариях в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 14:25

В Bakı Kart назначен новый директор

Сегодня, 14:20

Какой будет погода 18 сентября?

Сегодня, 14:15

На фоне Карабаха: Азербайджан и ОАЭ выводят отношения на новый уровень

Сегодня, 14:08

Житель Шушакенда: Встреча с Президентом останется в нашей памяти как незабываемый день - ФОТО

Сегодня, 13:55

Более 24 тысяч пешеходов оштрафованы в Азербайджане

Сегодня, 13:42

Лавров предупредил о последствиях введения миротворцев в Украину

Сегодня, 13:35

Летающие автомобили столкнулись в Китае - ВИДЕО

Сегодня, 13:30

Главу азербайджанской общественной организации лишили российского гражданства

Сегодня, 13:25

Задержан мужчина с крупной партией марихуаны - ВИДЕО

Сегодня, 13:15

В Баку реставрируют замок XIII века - ФОТО

Сегодня, 13:05

Пашинян определился с кандидатурой нового католикоса

Сегодня, 12:55

В Марнеули пройдёт мероприятие, посвящённое Дню национальной музыки Азербайджана

Сегодня, 12:50

В Азербайджане начата разработка Бюджетного кодекса

Сегодня, 12:35

Стратегические валютные резервы Азербайджана достигли 77,7 миллиарда долларов США

Сегодня, 12:32

Азербайджанец стал призером Кубка Туркестана по гребле - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 12:25

ТуранБанк и Банк торговли и развития ОЭС подписали кредитное соглашение

Сегодня, 12:20

В Китае появляются фермы нового поколения - с ИИ и роботами - ВИДЕО

Сегодня, 12:17
Все новости
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TV

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

На улицах Баку все больше появляются пользователи двухколесного транспорта - электросамокатов и велосипедов. Люди ценят их за маневренность и удобство передвиженияСегодня, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10
Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Хвостатые жители Ичеришехер: кошачье благополучие в сердце Баку - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

08 / 08 / 2025, 18:30