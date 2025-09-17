Задержан мужчина с крупной партией марихуаны - ВИДЕО

Борьба с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ непрерывно ведётся как в столице, так и в регионах.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Гянджинскую региональную группу пресс-службы МВД, в ходе операции, проведённой сотрудниками Дашкесанского районного отдела полиции в условиях сложного рельефа, был задержан 31-летний Замин Мамедов, занимавшийся незаконным оборотом наркотиков.

При нём было обнаружено наркотическое средство марихуана общим весом 12 килограммов 150 граммов, обогащённое психотропными веществами.

В ходе расследования было установлено, что он приобретал наркотические средства с целью получения материальной выгоды.

По данному факту возбуждено уголовное дело, в отношении З.Мамедова судом избрана мера пресечения в виде ареста.

Продолжаются мероприятия, направленные на разоблачение других членов наркосети, в которую входил задержанный.